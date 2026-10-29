La Unidad Móvil del Registro Civil realizará tres jornadas de atención

El Gobierno del Chubut acercará desde este jueves 29 al sábado 31 de octubre trámites de DNI y Pasaporte a distintos barrios de la ciudad petrolera. La atención será de 10 a 17 horas, con turnos a través de DINO.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, llevará adelante a partir de hoy jueves 29 de octubre tres jornadas consecutivas de atención de la Unidad Móvil en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de facilitar el acceso a los trámites de documentación y acercar los servicios del organismo a los vecinos de distintos sectores de la ciudad.

El operativo se desarrollará desde este jueves 29 al sábado 31 de octubre en diferentes espacios comunitarios, con atención de 10 a 17 horas durante las tres jornadas. Los turnos deberán gestionarse previamente a través de DINO, el asistente virtual del Gobierno del Chubut, por WhatsApp al 2804603466.

Hoy jueves 29 de octubre, la Unidad Móvil estará presente en la Vecinal Malvinas Argentinas, ubicada en Teodolindo Ramírez 1090, mientras que mañana viernes 30, la atención se trasladará al Club Jorge Newbery, en Jorge Newbery 1900. En tanto que el sábado 31 el operativo se realizará en la Vecinal Barrio Maestro Isidro Quiroga, ubicada en La Plata 1500.

Durante las jornadas, los vecinos podrán realizar trámites de DNI y Pasaporte, contando con una alternativa de atención más cercana a sus domicilios y sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas habituales del Registro Civil.

Descentralizar la atención del Registro Civil

A través de estos recorridos, el Gobierno Provincial continúa fortaleciendo la presencia territorial del Registro Civil, acercando sus servicios a los barrios de las principales ciudades y a las localidades del interior de Chubut.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la documentación, ampliar las posibilidades de atención y brindar respuestas a las necesidades de los vecinos, especialmente de quienes encuentran dificultades para trasladarse a las delegaciones habituales.

De esta manera, el Ministerio de Gobierno continúa impulsando acciones de descentralización de los servicios públicos, promoviendo una atención más accesible y cercana a la comunidad.