Los salarios correspondientes al mes de octubre estarán acreditados al día siguiente tanto por cajeros automáticos, ventanillas habilitadas del Banco del Chubut y canales digitales de la entidad.

Provincia deposita el martes 3 los sueldos a jubilados y el miércoles 4 a los trabajadores

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Economía, informa que el martes 3 de noviembre realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de octubre a los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial, mientras que el miércoles 4 hará lo propio para los trabajadores en actividad.

Los fondos estarán al cobro para los jubilados el miércoles 4, tanto por cajeros automáticos, ventanillas habilitadas del Banco del Chubut y canales digitales de la entidad; en tanto que los empleados públicos activos tendrán disponibles sus salarios el jueves 5.