Capacitación sobre prácticas restaurativas con adolescentes en procesos penales

La brindaron el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazabal, junto a integrantes de la Oficina de Solución Alternativa del Conflicto.

El fiscal jefe Cristian Olazabal, acompañado por Carla Pérez Munuera, responsable de la Oficina de Solución Alternativa (SAC) del Conflicto del Ministerio Público Fiscal (MPF), y Cinthya Fabres, integrante de la misma dependencia, participó este miércoles por la mañana de una capacitación sobre “Prácticas restaurativas con adolescentes en los procesos penales”, desarrollada en las instalaciones de la Ciudad Judicial.

La jornada estuvo destinada a operadores del sistema penal de la provincia del Chubut, entre ellos magistrados, funcionarios judiciales, operadores y equipos técnicos interdisciplinarios de distintos organismos. La propuesta fue organizada por la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Ministerio de la Defensa Pública provincial.

Como anfitriona del encuentro estuvo presente Camila Banfi Saavedra, ministra del Superior Tribunal de Justicia. Entre los disertantes participaron Silvana Greco, especialista en justicia restaurativa y coordinadora del Programa de Resolución de Conflictos de la Defensoría General de la Nación; Gladys Viviana Krasuk, jueza titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de Quilmes, y el licenciado Miguel Assis.

También asistieron Lucía Pettinari, defensora jefa local, además de defensores generales, jueces penales de la ciudad y otros integrantes del sistema judicial.

La propuesta tuvo como principales objetivos reflexionar sobre las particularidades del abordaje de adolescentes dentro del sistema penal juvenil y profundizar en los fundamentos del enfoque y la justicia restaurativa.

Asimismo, se buscó brindar conocimientos sobre la Ley 27.801 de Responsabilidad Penal Juvenil y el marco normativo nacional e internacional que regula la aplicación de la justicia y las prácticas restaurativas.

Otro de los ejes centrales fue generar conciencia sobre la importancia de la justicia restaurativa como herramienta para abordar y gestionar los conflictos vinculados con la problemática socio penal juvenil.