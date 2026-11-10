Martes ventoso: anuncian ráfagas de hasta 78 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 24°C, cielo mayormente nublado y viento intenso del oeste. No se esperan precipitaciones, pero las ráfagas serán protagonistas desde la mañana hasta la noche.

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 10 de noviembre una jornada marcada por el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora durante gran parte del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Después de un comienzo de semana con temperaturas elevadas, el calor dará un pequeño respiro, aunque las condiciones ventosas se mantendrán tanto durante la mañana como por la tarde y la noche.

Para las primeras horas del día se prevé una temperatura cercana a los 20°C, con cielo mayormente nublado y viento del oeste de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas oscilarán entre los 70 y 78 km/h.

Una tarde templada, pero con viento intenso

Durante la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, el viento continuará soplando desde el oeste a velocidades de entre 32 y 41 km/h, acompañado por ráfagas de hasta 78 km/h.

Hacia la noche, el termómetro descenderá a unos 21°C y el cielo volverá a presentarse mayormente nublado. Las condiciones ventosas persistirán, sin cambios significativos en su intensidad.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Ante las fuertes ráfagas previstas, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, especialmente en balcones, patios y espacios abiertos, y circular con precaución.

De esta manera, Comodoro tendrá un martes con temperaturas agradables, pero con el viento patagónico como principal protagonista.