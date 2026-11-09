Otro día de playa: Comodoro arranca la semana con 28 °C

La temperatura subirá siete grados entre la mañana y la tarde de este lunes. El cielo estará algo nublado en el tramo más cálido del día y la probabilidad de lluvia será del 0% durante toda la jornada.

El lunes 9 de noviembre comenzará con 21 °C y cielo parcialmente nublado en Comodoro Rivadavia. Durante la mañana, el viento del oeste soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Por la tarde, el termómetro llegará a 28 °C. El viento del oeste irá de 32 a 41 km/h, con ráfagas de 51 a 59 km/h que se mantendrán hasta la noche. Para entonces, la temperatura volverá a los 21 °C y el cielo estará parcialmente nublado.

El martes 10 se esperan 16 °C de madrugada, 20 °C por la mañana, 23 °C por la tarde y 18 °C por la noche. El cielo estará mayormente nublado durante buena parte del día y parcialmente nublado por la tarde. El viento del oeste soplará de 23 a 31 km/h en la madrugada y de 32 a 41 km/h el resto de la jornada. Las ráfagas serán de 60 a 69 km/h hasta la mañana y de 70 a 78 km/h desde la tarde.

El miércoles 11, el cielo estará parcialmente nublado y el viento girará al sudoeste. Entre la madrugada y la mañana se prevén 16 °C, con viento de 32 a 41 km/h y ráfagas de 70 a 78 km/h. Para la tarde y la noche, el pronóstico indica 24 °C, viento de 23 a 31 km/h y ráfagas de 60 a 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones seguirá en 0% durante ambos días.