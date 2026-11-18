En el homenaje realizado en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, el Ejecutivo informó que el trámite por el predio del barrio 9 de Julio ya está en el Concejo Deliberante y que en paritarias se discute un bono similar al navideño.

Los anuncios se conocieron durante el acto en el que el Municipio distinguió a quienes trabajaron durante décadas en la administración local. El Ejecutivo informó que el terreno del barrio 9 de Julio ya está señalizado y que las actuaciones administrativas se encuentran en el Concejo Deliberante para formalizar el compromiso asumido por el intendente Othar Macharashvili.

En cuanto al bono, las autoridades señalaron que la propuesta se está trabajando en paritarias y anticiparon que se incluirá en el presupuesto del próximo año.

La ceremonia contó con la presencia del viceintendente Maximiliano Sampaoli, la secretaria de Gobierno, Modernización y Transparencia, Jordana Mrla, integrantes del gabinete y concejales. Por AJUPEMU asistieron su presidenta, Alicia Olivares, y miembros de la comisión directiva.

En representación del intendente, la secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, agradeció a los trabajadores municipales y destacó el papel de su labor cotidiana en los barrios para llevar adelante las políticas sociales. También ratificó el respaldo de Macharashvili a la asociación y el compromiso de volver a reunirse con la comisión para atender los temas pendientes.

Durante el homenaje también se habló de los proyectos que abre la jubilación y hubo un momento para recordar a los compañeros fallecidos, el trabajo que compartieron y las huellas que dejaron en el Municipio.