Flybondi pidió el concurso preventivo de acreedores tras casi dos meses sin volar

La low cost atraviesa una profunda crisis financiera y operativa. Tiene sus tres aeronaves restantes fuera de servicio, enfrenta deudas millonarias y reclamos laborales, mientras miles de pasajeros continúan esperando devoluciones por vuelos cancelados.

Flybondi dio un nuevo paso en medio de la grave crisis que atraviesa: FB Líneas Aéreas S.A., la empresa que opera la low cost, solicitó formalmente la apertura de su concurso preventivo de acreedores para intentar reestructurar sus deudas y evitar un desenlace definitivo.

La presentación fue realizada el viernes 2 de octubre y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi. El expediente todavía debe atravesar el análisis judicial para determinar la apertura formal del concurso.

El concurso preventivo no implica que la empresa haya quebrado. Se trata de un procedimiento judicial que permite a una compañía con dificultades económicas negociar y reestructurar sus obligaciones con los acreedores mientras intenta preservar su continuidad.

La situación operativa, sin embargo, es crítica. Flybondi lleva 57 días sin vuelos regulares y conserva apenas tres aeronaves en el país, ninguna de ellas operativa. Las otras diez que integraban su flota fueron devueltas a sus arrendadores.

A esto se suman embargos, reclamos de organismos públicos, proveedores, exempleados y pasajeros. Las deudas identificadas públicamente superan los $4.000 millones, aunque esa cifra no representa la totalidad del pasivo que deberá determinarse durante el proceso concursal.

Miles de pasajeros afectados

La crisis también dejó un fuerte impacto entre quienes habían comprado pasajes. Según un relevamiento citado por medios nacionales, durante 2026 Flybondi habría cancelado alrededor de 2.400 vuelos, afectando a unos 383.000 pasajeros, muchos de los cuales mantienen reclamos por reintegros pendientes.

El conflicto alcanza además al plano laboral. Extrabajadores vienen denunciando demoras en el pago de indemnizaciones y retiros voluntarios, mientras que alrededor de un millar de familias estarían alcanzadas por distintos reclamos contra la compañía.

Ahora será la Justicia Comercial la que deberá definir la apertura del concurso y las condiciones bajo las cuales Flybondi intentará negociar sus pasivos. La incógnita central será si la empresa consigue demostrar que cuenta con posibilidades reales de volver a operar y sostener su actividad.