Dólar 2027: el mercado ya lo proyecta por encima de los $2.000

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central muestra una mayor presión cambiaria para el próximo año. Los analistas estiman un dólar de $1.614 para diciembre de 2026 y una mediana cercana a $2.009 hacia fines de 2027.

El mercado volvió a recalcular sus expectativas para el dólar y anticipa un escenario de mayor presión cambiaria durante 2027. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, publicado por el Banco Central, las consultoras y entidades financieras prevén que el tipo de cambio oficial continúe avanzando de manera gradual durante los próximos meses.

Para diciembre de este año, la mediana de las proyecciones se ubicó en $1.614 por dólar, por debajo de lo estimado en el relevamiento anterior. En octubre, en tanto, el promedio esperado es de $1.545, mientras que el Top 10 de analistas proyecta $1.602 para el cierre de 2026.

El cambio más significativo aparece al mirar 2027. A doce meses, el mercado proyecta un dólar de alrededor de $1.945, lo que supondría una suba cercana al 29% respecto del nivel actual. Para fines del próximo año, la mediana de las estimaciones relevadas alcanza aproximadamente los $2.009.

La previsión del mercado supera además la estimación incluida por el Gobierno en el escenario macrofiscal del Presupuesto 2027. Allí, el Ministerio de Economía contempla un tipo de cambio nominal de $1.600 para diciembre de 2026 y $1.847,60 para diciembre de 2027.

Menor crecimiento para 2026

El REM también mostró un deterioro en las expectativas sobre la actividad económica. Los analistas estimaron que el PBI habría caído 1% durante el tercer trimestre de 2026 en términos desestacionalizados y proyectaron un crecimiento anual de apenas 1,5% para este año, 0,6 puntos porcentuales menos que en el relevamiento anterior.

Entre los diez especialistas que históricamente tuvieron mayor precisión, la estimación es todavía más baja: prevén una expansión del 1,2% durante 2026. Para el primer trimestre de 2027, el consenso espera una recuperación de 0,7%.

El relevamiento fue realizado entre el 28 y el 30 de septiembre y participaron 44 especialistas: 33 consultoras y centros de investigación y 11 entidades financieras. El propio Banco Central aclara que se trata de expectativas privadas y no de proyecciones oficiales de la entidad.