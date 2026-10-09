En CABA la inflación marcó una leve suba

Como anticipo de la inflación nacional que el INDEC dará a conocer el martes, este viernes se conoció la medición de septiembre en CABA. Arrojó un 1,8 por ciento.

La inflación en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires frenó la desaceleración que había mostrado en agosto y se ubicó en el 1,8%, con impulso en los servicios (2%) y los precios estacionales (2,3%).

De esta manera, el alza del costo de vida en la Capital se ubica en el 32,9% interanual y acumula 23,7% en los primeros nueve meses del año. El dato nacional del INDEC se conocerá el martes 13 de octubre.

El número de inflación porteña de septiembre marca una suba de 0,1 puntos porcentuales con respecto al 1,7% que había arrojado el IPC de CABA en agosto. Ese mes, había estado favorecido por una baja de los precios estacionales, tras la fuerte suba de julio, asociada a las vacaciones de invierno.

En promedio, en septiembre los bienes (1,6%) estuvieron por debajo de los servicios (2%). Y este es un factor que distingue a la inflación porteña de la que mide el INDEC. El dato que elabora el Instituto de Estadística y Censos de Buenos Aires (Idecba), se arma a partir de una canasta con mayor ponderación de los servicios, mientras que el Indec otorga mayor relevancia a los bienes, porque usa una canasta confeccionada a partir de una encuesta de gasto de los hogares más vieja (2004/2005).

Según los datos compartidos por el Idecba, el rubro de alimentos se movió por encima del promedio, con un alza del 2,1% en el mes (31,5% interanual).

Este dato se explica por una fuerte suba en el rubro de verduras, tubérculos y legumbres (11,3%), además de subas en la carne (1,3%) y los productos lácteos (1,9%).

En conjunto, el rubro alimentos explicó 0,37 puntos de la inflación del mes.

En tanto, el segmento de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles estuvo nuevamente entre las de mayor influencia. Esta categoría, que incluye a las tarifas de servicios públicos, se incrementó un 2,3% en el mes (37,5% interanual).

Según el informe oficial, los principales factores de suba al interior de esta división fueron el aumento de las expensas y los alquileres.

La salud registró una suba del 2,2% (33,1% interanual), por efecto de las actualizaciones de la medicina prepaga, y explicó un 0,21 de la inflación del mes.

La educación, según los datos oficiales, se encareció un 2,9% en promedio (35,4% interanual), como consecuencia del aumento en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

Estos últimos cuatro rubros explican dos tercios del alza del costo de vida promedio en el mes.

Por debajo del promedio estuvieron transporte (1,3%), equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%), recreación y cultura (0,9%) y restaurantes y hoteles (1,1%).

La ropa, en tanto, cambió de tendencia y aumentó un 2,3% en septiembre, aunque se mantiene como el rubro de menor incremento interanual (10,5%) entre todas las categorías relevadas por el organismo.

Si bien el dato porteño tiene diferencias metodológicas (usan una canasta diferente) y distintas muestras de precios, las proyecciones de economistas privados estiman que el número del INDEC replicará la tendencia y frenará la desaceleración. Según informó recientemente La Nación, los pronósticos estiman incluso una ligera suba frente a agosto, con un impulso explicado por el aumento de los alimentos y algunos rubros regulados (tarifas y transporte).

En la consultora LCG, que realiza semanalmente relevamiento de precios online, la estimación de inflación para septiembre se ubica 1,7% y 1,8%.

En Equiilbra, el think tank que encabezan Martín Rapetti y Diego Bossio, la proyección se ubica en el 2%, al igual que en Eco Go, la consultora que lideran Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi.

“Agosto había contado con algo favorable, que era la reversión de los estacionales de julio. Eso no está en septiembre y, de hecho, la entrada de la nueva colección de indumentaria está elevando las mediciones y a esto se le suma una mayor dinámica que capturamos de los alimentos”, sostuvo Menescaldi.