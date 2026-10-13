Zona Fría: recortan subsidios en el país: ¿Qué pasa con Chubut?

El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley 27.828, que modifica el Régimen de Zona Fría. El recorte alcanza principalmente a zonas incorporadas en 2021, mientras que la Patagonia, Malargüe y la Puna conservan el tratamiento diferenciado.

La Patagonia por ser una zona fría registra un consumo promedio que duplica a otras regiones en invierno.

La Patagonia por ser una zona fría registra un consumo promedio que duplica a otras regiones en invierno.

El Gobierno nacional promulgó este martes la reforma del Régimen de Zona Fría, una modificación que restringe el acceso automático a los descuentos en las tarifas de gas para numerosos hogares del país. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1161/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El cambio afecta principalmente a las zonas templadas y frías que habían sido incorporadas al régimen en 2021. A partir de ahora, vivir en esas regiones ya no será suficiente para acceder automáticamente al beneficio: los hogares deberán estar incluidos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir determinadas condiciones socioeconómicas.

La nueva legislación establece que podrán acceder a la bonificación adicional los hogares con ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 del INDEC. También contempla a familias con integrantes que posean Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, pensiones vitalicias de Veteranos de Malvinas y, bajo evaluación de la Secretaría de Energía, hogares con personas que tengan Certificado Único de Discapacidad.

Qué pasa en Chubut y la Patagonia

Para Chubut hay un dato central: la Región Patagónica continúa expresamente incluida dentro del régimen diferencial. La Ley 27.828 mantiene las compensaciones para los consumos residenciales de gas natural y gas propano por redes en la Patagonia, al igual que en el departamento mendocino de Malargüe y en la Puna.

Esto significa que la reforma no elimina el reconocimiento de Zona Fría para Comodoro Rivadavia ni para el resto de las localidades patagónicas alcanzadas por el régimen histórico.

En cambio, para las regiones incorporadas con la ampliación de 2021, los descuentos dejan de ser automáticos y quedan sujetos a los criterios del nuevo esquema de subsidios focalizados. Organizaciones de consumidores estimaban que aquella ampliación había incorporado a más de 3,3 millones de usuarios; el número concreto de hogares que finalmente perderá el descuento dependerá de cuántos cumplan los nuevos requisitos.

La nueva ley entró en vigencia este martes 13 de octubre con su publicación en el Boletín Oficial.