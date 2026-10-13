Quebró el mayor productor de pallets de Misiones

El cierre afecta a 130 trabajadores en la localidad de Azara y expone la dura recesión del sector maderero.

La Justicia comercial de Posadas decretó de manera formal la quiebra del aserradero Linor SRL, una de las industrias productoras de pallets de pino más emblemáticas del Litoral argentino. La medida fue dictada por la jueza Adriana Fiori, al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8, tras constatarse el incumplimiento del acuerdo extrajudicial homologado durante el concurso preventivo de la empresa.

Con este fallo, la autoridad judicial iniciará la incautación de maquinarias, rodados, bienes inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias. Unos 130 empleados que permanecían en la planta de la localidad de Azara —de un plantel que supo superar los 300 operarios en sus años de mayor actividad— quedaron a la espera de liquidar sus haberes adeudados e indemnizaciones correspondientes.

Fundada hace casi tres décadas, la firma registró su pico de expansión durante la primera década de los 2000 abasteciendo el mercado de logística con tarimas de madera. Sin embargo, el desplome sostenido del consumo interno, la contracción en la construcción y persistentes disputas sindicales terminaron por paralizar la operatividad del establecimiento en el límite entre Misiones y Corrientes.

La tensión financiera se había hecho explícita hace más de un año, cuando la gerencia admitió ante el personal la imposibilidad de sostener la masa salarial sin un repunte de las ventas o un proceso de remate judicial.

Desde la Asociación Plan de Competitividad Foresto Industrial del Noreste Argentino (APICOFOM) y la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) advirtieron que la situación de Linor SRL refleja el presente crítico de decenas de pymes madereras.