El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
  2.  |  AJUSTE
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Othar rechazó los argumentos con los que el ENReGE justifica el aumento del gas

El intendente mantuvo un encuentro por videoconferencia para reclamar informes técnicos que justifiquen los valores vigentes.

El intendente Othar Macharashvili, acompañado por la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, y la titular de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, encabezó una reunión por videoconferencia con autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENReGE) para exigir explicaciones formales sobre los criterios aplicados en la asignación del costo de transporte de gas para Chubut Sur y su impacto en las tarifas residenciales.

El reclamo surge a partir de una marcada diferencia detectada en los cuadros tarifarios de septiembre. Mientras que el componente de transporte informado para Chubut Sur se fijó en $50,74 por metro cúbico, en Santa Cruz Sur se estableció en $16,59. Ante esta situación, el Municipio solicitó conocer con precisión qué operaciones y parámetros técnicos justifican la disparidad.

Durante el encuentro, los representantes del ente nacional defendieron el esquema vigente al argumentar que responde a la reconfiguración del abastecimiento nacional y a la contratación de capacidad de transporte con mayor participación de la Cuenca Neuquina. Además, señalaron que las comparaciones planteadas respecto de Zona Fría corresponden a regímenes normativos distintos.

Frente a esta respuesta, desde el Municipio ratificaron la necesidad de acceder de forma transparente a los antecedentes para verificar cómo se determina el costo atribuido a la ciudad: qué rutas y capacidades se contratan, qué servicios de intercambio o desplazamiento se reconocen y bajo qué parámetros se traslada ese costo a los vecinos.

Asimismo, se requirió al organismo una contestación formal por escrito, acompañada por la documentación técnica y contractual de respaldo, además de la identificación del expediente administrativo.

Tras el compromiso del ENReGE de revisar las observaciones presentadas y emitir un dictamen formal, el Municipio aguardará la documentación oficial para determinar si la asignación tarifaria se encuentra debidamente justificada o si profundizará los reclamos en defensa de tarifas justas y razonables para Comodoro Rivadavia.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico