Othar rechazó los argumentos con los que el ENReGE justifica el aumento del gas

El intendente Othar Macharashvili, acompañado por la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, y la titular de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, encabezó una reunión por videoconferencia con autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENReGE) para exigir explicaciones formales sobre los criterios aplicados en la asignación del costo de transporte de gas para Chubut Sur y su impacto en las tarifas residenciales.

El reclamo surge a partir de una marcada diferencia detectada en los cuadros tarifarios de septiembre. Mientras que el componente de transporte informado para Chubut Sur se fijó en $50,74 por metro cúbico, en Santa Cruz Sur se estableció en $16,59. Ante esta situación, el Municipio solicitó conocer con precisión qué operaciones y parámetros técnicos justifican la disparidad.

Durante el encuentro, los representantes del ente nacional defendieron el esquema vigente al argumentar que responde a la reconfiguración del abastecimiento nacional y a la contratación de capacidad de transporte con mayor participación de la Cuenca Neuquina. Además, señalaron que las comparaciones planteadas respecto de Zona Fría corresponden a regímenes normativos distintos.

Frente a esta respuesta, desde el Municipio ratificaron la necesidad de acceder de forma transparente a los antecedentes para verificar cómo se determina el costo atribuido a la ciudad: qué rutas y capacidades se contratan, qué servicios de intercambio o desplazamiento se reconocen y bajo qué parámetros se traslada ese costo a los vecinos.

Asimismo, se requirió al organismo una contestación formal por escrito, acompañada por la documentación técnica y contractual de respaldo, además de la identificación del expediente administrativo.

Tras el compromiso del ENReGE de revisar las observaciones presentadas y emitir un dictamen formal, el Municipio aguardará la documentación oficial para determinar si la asignación tarifaria se encuentra debidamente justificada o si profundizará los reclamos en defensa de tarifas justas y razonables para Comodoro Rivadavia.