Estudiantes impulsaron una campaña de donación de sangre

Alrededor de treinta personas adultas se presentaron voluntariamente este jueves en el Colegio San José Obrero de Caleta Olivia para donar sangre,

Lo hicieron en respuesta a la compaña solidaria convocada por alumnos del quinto de ese establecimiento educativo ubicado en el barrio Güemes.

En gimnasio del establecimiento educativo recibieron la asistencia de profesionales del Servicio de Hemoterapia del Hospital Zonal, a cargo del dr. Gabriel Peracca.

Ese personal se ocupó de instalar tres sillones reclinables y aportar todo el instrumental que se requiere para las extracciones que se depositan en un Banco de Sangre y quedan a disposición de los requerimientos de todos los hospitales de la zona norte de Santa Cruz.

En tanto, los estudiantes de las dos especialidades de estudio (Humanidades y Ciencias Sociales – Economía y Administración) se ocuparon de anotar en planillas los datos personales de los donantes y posteriormente de ofrecerles una merienda.

Este es el tercer año consecutivo que jóvenes del último curso llevan adelante este tipo de campaña solidaria señalado que “a veces un gesto que nos lleva apenas unos minutos puede significar muchísimo para otra persona. Porque detrás de cada donación hay una historia, una familia y una vida que necesita de nosotros”.