Anuncian la 5" edición de "Raíces Interculturales"

El evento organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa se realizará en un predio de la zona de chacras en tres jornadas.

“Raíces Interculturales” es un encuentro que reúne expresiones culturales, gastronomía, música, danzas y productos regionales de distintas comunidades y tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de octubre, con entrada libre y gratuita.

Los detalles del encuentro fueron presentados este miércoles durante una conferencia de prensa encabezada por la titular de la mencionada Secretaria, Andrea Bayón, junto a integrantes de la Oficina de Gestión de Extranjería y representantes de asociaciones y centros de residentes de la ciudad.

En este marco, la directora de la Oficina de Extranjería, Mónica Jáimez, destacó la importancia de este encuentro que pone en valor la amplia diversidad cultural presente en nuestra región, e invitó a la comunidad a participar de la nueva edición del evento popular.

“Este fin de semana largo, justamente en el marco del 12 de octubre, que es muy significativo para los pueblos originarios y para todas las comunidades que residimos en el territorio argentino, los esperamos en familia para disfrutar”, expresó.

La propuesta contará con aproximadamente 34 stands, con la participación de centros de residentes de La Rioja; Catamarca; Salta y Jujuy; además de propuestas vinculadas a Patagonia y Punto Orgánico.

También estarán presentes referentes de las colectividades de Costa Rica, Brasil, Paraguay. Perú, República Dominicana, Bolivia y Chile.

Además, se desarrollará el segundo Taller de Cueca, a cargo de profesores de “Sembrando Tradiciones”, quienes también formarán parte de la programación del escenario mayor.

“Raíces Interculturales” se desarrollará en el predio de la cancha de fútbol “5 Hermanos”, ubicado en Nehuén 1509, en diagonal a la Unión Vecinal de Zona de Chacras.

El sábado 11 y domingo 12, las actividades comenzarán a las 18:00 y se extenderán hasta la un de la madrugada de días siguiente, mientras que el lunes 13, feriado nacional, la jornada será de 13:30 a 20:00