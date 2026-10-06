Delegación artística viajó a Córdoba por festival nacional

Una delegación artística de Caleta Olivia, viajó este martes a la localidad cordobesa de Tanti para participar de un importante certamen nacional de malambo femenino.

El grupo que incluye a jóvenes músicos varones, partió en horas del mediodía por vía terrestre desde el complejo deportivo “Ingeniero Knudsen”.

El evento se llevará a cabo del 8 al 12 de octubre en el anfiteatro “Solar de Piedra” de la ciudad turística ubicada en el Valle de Punilla, a unos 50 km. de Córdoba capital y la delegación que tiene el acompañamiento del municipio caletense lleva la representación de la provincia de Santa Cruz.

En ese marco, la profesora Daniela García destacó el apoyo brindado por la gestión del intendente Pablo Carrizo y de su equipo para hacer posible el traslado de los artistas, remarcando la importancia de generar oportunidades para que el talento local pueda trascender las fronteras de la ciudad.

“Nos brindaron una gran ayuda para que podamos viajar, algo que se hace muy difícil en estos tiempos, teniendo también en cuenta la distancia que hay que cubrir para participar en un evento de gran jerarquía”, manifestó

La delegación está integrada por artistas de distintos espacios culturales, entre ellos El Entrevero, Nuevos Vientos y Edhucar.

Como parte de esta participación, los integrantes de El Entrevero también tendrán una intervención especial durante la noche final, en el marco de la despedida de la campeona santacruceña Noelia Barrionuevo.