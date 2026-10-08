Un carpintero de 52 años intentaba ingresar hacia Río Gallegos por un paso alternativo y tras un último mensaje, se le perdió el rastro. Lo buscan hace 4 días.

Cruzaba de Chile a la Argentina, mandó un inquietante video y desapareció

Juan Contreras Contreras, un carpintero de 52 años que se dedica a hacer cercos de madera, está desaparecido desde el sábado 3 de octubre de 2026 en la Patagonia, en una zona fronteriza entre Chile y Argentina.

Su rastro se perdió en el sector de Monte Aymond cuando intentaba llegar desde el país trasandino a Río Gallegos, en Santa Cruz, donde tenía previsto hacer un trabajo.

Tomó ese camino alternativo tras no poder completar el trámite aduanero en el paso Integración Austral, por razones que todavía no están claras.

A su decisión de intentar por otra vía le siguieron horas de angustia para su familia, tras cuatro días sin recibir señales del hombre y ante un último video que les envió por Whatsapp y los llenó de preocupación.

Por qué no pudo cruzar por un lugar seguro

Antes de salir de su casa le había avisado a su madre que volvería durante la tarde, según contaron sus allegados.

En la mañana de ese 3 de octubre el carpintero se presentó en el complejo fronterizo con la idea de pasar a la Argentina.

Pero según informaron inicialmente varios medios chilenos, aparentemente pesaba sobre él una medida de arraigo nacional vinculada a una deuda de cuota alimentaria, por lo que las autoridades aduaneras le habrían impedido la salida.

Esa fue la primera versión que circuló. Sin embargo, Carabineros luego habló de "causas administrativas pendientes", y la familia del hombre desmintió públicamente que Contreras estuviera en esa situación ante la ley.

Las cámaras de seguridad del complejo fronterizo lo habrían registrado caminando por el sector, sin que lo fiscalizaran ni lo detuvieran, según los registros que sus propios familiares dijeron haber podido revisar.

Más allá de las razones por las que no salió de Chile por ese lugar, se sabe que tras el rechazo en el puesto fronterizo les dijo a sus familiares que buscaría otra vía para cruzar la fronte4ra.

El video que mandó el carpintero desaparecido

La última señal de vida llegó cerca de las seis de la tarde.

La familia recibió un video grabado con su celular en el que se ve la estepa patagónica abierta, sin referencias claras a la vista.

Su hermana, Sandra Contreras, contó que él señala hacia un lado, se ve la frontera y "repite que está perdido".

Según el relato familiar, también habría dicho que ya estaba en territorio argentino, algo que ninguna autoridad confirmó hasta ahora.

Desde entonces no hubo más contacto. Y todo es preocupación en su entorno.

La búsqueda en la frontera

La familia hizo la denuncia de la desaparición el domingo en la Tenencia Monte Aymond de Carabineros.

Ese día, personal del destacamento y funcionarios de frontera iniciaron la búsqueda con los primeros rastrillajes entre los hitos XIV y XV, en las cercanías de San Gregorio y de la reserva Pali Aike, del lado chileno. No hubo resultados.

El lunes 5 de octubre de 2026, a primera hora, se activó un comando de incidentes a cargo del GOPE de Carabineros. Participan además la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV), equipos de drones y personal fronterizo.

Ante la posibilidad de que haya llegado a suelo argentino, se coordinó un patrullaje conjunto entre Carabineros y la Gendarmería Nacional Argentina en los alrededores de los hitos XIV y XV.

En paralelo, los familiares presentaron una denuncia en Argentina para sumar personal de rescate de este lado.

El subprefecto fronterizo de la Prefectura Magallanes, teniente coronel Ítalo Badilla Aburto, explicó el despliegue de las fuerzas chilenas y pidió a los familiares mantener la calma, porque se habían destinado todos los medios disponibles en la zona a la búsquedas.

Pero la jornada terminó otra vez sin resultados positivos a uno y otro lado del limite entre países. Y la situación se repitió al día siguiente.

Cómo es la zona donde lo buscan

El paso Integración Austral conecta la región de Magallanes con Santa Cruz. Del lado argentino, la localidad de Monte Aymond está sobre la Ruta Nacional 3, a 67 km de Río Gallegos y a 8 km del cruce con Chile.

La zona donde se lo busca es una llanura patagónica abierta, de paisaje monótono y con viento casi constante.