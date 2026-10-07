Promueven acciones de acompañamiento y prevención

De manera conjunta con la agrupación social Polo Obrero, la Municipal de Caleta Olivia organizó este miércoles un encuentro denominado “Tejiendo Redes” en el CIC del barrio17 de Octubre.

A través de este tipo de iniciativas comunitarias, se procura fortalecer el acompañamiento que reciben merenderos, comedores y organizaciones sociales que cuentan con asistencia material, incorporando herramientas vinculadas a la contención, la prevención y la promoción de la salud comunitaria.

La actividad fue coordinada por la Supervisión de Promoción y Prevención de Salud Mental y Bienestar Comunitario y en esta primera instancia se definieron estrategias de trabajo para abordar en los próximos encuentros.

En ese marco, la Secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, destacó la importancia de fortalecer la presencia territorial del Estado y avanzar en un trabajo articulado con las organizaciones sociales, tomando como punto de partida las demandas y necesidades de cada espacio.

“Este tipo de políticas públicas que impulsa la Municipalidad a través de la gestión de nuestro intendente, Pablo Carrizo, busca ir trasladando y ofreciendo a la comunidad diversas herramientas, poniendo a disposición los equipos de trabajo y, sobre todo, para que se conozca cuál es el funcionamiento y los alcances que tiene esta área tan importante y tan sensible”, subrayó.

Finalmente, Jwanczyk señaló que “Tejiendo Redes” continuará desarrollándose y adaptándose a las características y necesidades de cada grupo vecinal, añadiendo que la propuesta contempla actividades destinadas a distintos rangos etarios.

Fuente: Prensa Municipal