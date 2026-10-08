Fue en José Ingenieros y Gutiérrez. El perro reaccionó ante la puerta delantera derecha de un Chevrolet Cruze.

El perro McQueen marcó un auto y encontraron cannabis en Km. 5

Personal de la División Canes de Comodoro Rivadavia realizó este miércoles por la noche un procedimiento durante un operativo de saturación desplegado en la zona de Km. 5.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 19:45 en la intersección de las avenidas José Ingenieros y Gutiérrez, donde los efectivos efectuaron una inspección exterior sobre un Chevrolet Cruze.

Durante la revisión, el can detector McQueen manifestó una reacción compatible con la presencia de estupefacientes en el sector de la puerta delantera derecha del vehículo.

A partir de esta señal, intervino personal de la Dirección de Drogas, que llevó adelante el procedimiento correspondiente en el marco de la Ley Nacional 23.737.

Finalmente, se confirmó la presencia de una sustancia identificada como Cannabis sativa, aunque la información policial no precisa en esta instancia la cantidad secuestrada ni si hubo personas detenidas o imputadas por el procedimiento.