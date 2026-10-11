El intendente visitó a Bárbara Encina, vecina de barrio Km 8 que accedió a un lote social recuperado y ya habita en el lugar.

En el marco de las políticas de reordenamiento urbano y gestión integral del hábitat que lleva adelante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el intendente Othar Macharashvili visitó en Km 8 a Bárbara Encina, una vecina que hace un año fue adjudicada con un lote social recuperado y hoy ya habita su vivienda junto a sus dos hijos.

Durante la recorrida por el sector, el jefe comunal valoró el compromiso demostrado por la familia al edificar en tiempo récord y destacó el impacto de la política pública que lleva adelante el Municipio para garantizar el acceso a la tierra con servicios. "Ver que el esfuerzo se cristaliza en un hogar nos confirma que vamos por el buen camino", afirmó.

En ese mismo sentido, ponderó la presencia del Estado municipal y la línea que se viene implementando desde hace tres años, que tiene como horizonte la planificación urbana y la entrega estratégica de lotes recuperados. "Este es el verdadero sentido de la política pública de hábitat, estar presentes junto a los vecinos", remarcó.

Además, el mandatario hizo hincapié en el valor del trabajo articulado entre el Municipio y el esfuerzo individual de cada adjudicatario para consolidar el desarrollo de los barrios, y concluyó: "Cuando el Estado planifica y el vecino cumple, se generan oportunidades reales".

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, subrayó la importancia de "optimizar el uso de la tierra pública en la ciudad" y detalló que "son todos lotes recuperados que en su momento fueron entregados a personas que nunca tuvieron la chance de tener un terreno fiscal. No solamente terminaron la construcción -agregó-, sino que en este caso ya están viviendo, lo que resulta muy gratificante y emocionante".

Por su parte, Bárbara explicó que la necesidad de un terreno era urgente porque había comenzado a pagar una casa prefabricada. "Agradezco que me hayan adjudicado el terreno", señaló.

Al referirse a cómo cambió la vida de su familia, comentó: "Hace una semana y media más o menos nos pudimos mudar y ya no pago más alquiler, estamos muy felices. No era vida ir de un alquiler a otro, cambiar de barrio y de escuela continuamente".

Finalmente, destacó la tranquilidad que hoy disfruta en su hogar de zona norte al señalar que sus hijos tienen un espacio donde construir su lugar. Veo cómo los adoptaron, cómo andan jugando, cómo salen en bici y que están tranquilos".