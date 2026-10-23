Julieta Prandi aseguró que no hay vuelta atrás con Emanuel Ortega

Julieta Prandi habló con LAM sobre su separación de Emanuel, reconoció que atraviesa un momento triste y contó cómo vivió sus días de descanso en Brasil.

Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación de Emanuel Ortega y habló sobre el difícil momento personal que atraviesa. En una entrevista exclusiva con LAM, la modelo se refirió al final de su relación, recordó los seis años que compartieron y dejó en claro que, pese al dolor, no tiene intención de hablar mal de su expareja.

“Triste, así”, respondió cuando le preguntaron cómo se encontraba. La conductora también explicó que el viaje que realizó a Brasil estaba previsto desde antes de la ruptura y que, en medio de lo ocurrido, decidió aprovechar esos días para reencontrarse consigo misma.

“Yo me iba de luna de miel y también me había tomado vacaciones que en el año no me las tomé”, contó. Según explicó, tenía los días organizados y había dejado grabado todo el contenido de su programa de radio para poder viajar.

Sin embargo, el plan original cambió. “De esa luna de miel que iba a ser más larga me tomé una semana para mí”, señaló. Durante parte de la estadía estuvo acompañada por su amigo Sebas, quien pudo quedarse solamente tres días. Después, Prandi continuó el viaje sola.

Julieta Prandi habló de su separación: “Yo me casé enamorada”

Durante la charla, la modelo también se refirió al comunicado a través de su historia de Instagram que había realizado días atrás y que generó repercusión en las redes sociales. Para ella, ese mensaje no fue el origen de la situación, sino una consecuencia de lo que estaba atravesando. “Mi posteo no sé por qué le dan tanta importancia como si fuese el ojo de la tormenta. Mi posteo es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir”, expresó.

En ese sentido, Prandi remarcó que nunca imaginó que su matrimonio terminaría tan pronto. “Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro. Y yo no voy a ser la excepción, yo me casé enamorada, pero a veces pasan cosas que tuercen el destino de las personas”, sostuvo.

La modelo reconoció que la ruptura la tomó por sorpresa y que no esperaba que las cosas se dieran de esa manera. No obstante, evitó profundizar en las razones de la separación y aclaró que no busca generar conflictos con Emanuel. “No me lo esperaba y no me interesa tampoco hablar mal de Emanuel”, afirmó durante la entrevista.

El recuerdo de los seis años de relación

A pesar del final de la pareja, Julieta Prandi destacó el vínculo que construyeron durante los seis años que estuvieron juntos y el acompañamiento que se brindaron a lo largo de ese tiempo. “Más allá de lo que pasó últimamente, nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho, nos acompañamos un montón, yo a él y él a mí, los dos, tanto en la luz como en la sombra, en todo momento”, expresó.

Finalmente, la modelo planteó que la separación también puede estar relacionada con las diferencias que surgieron entre ambos respecto de lo que buscaban para sus vidas.

“Y bueno, a veces pasan cosas que te hacen dar cuenta que las dos personas que están en una pareja a veces pueden buscar o querer cosas diferentes y creo que es lo que nos pasó”, concluyó, según recuperó minutouno.com.