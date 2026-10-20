El hombre, de 38 años, era buscado por una causa de desobediencia judicial.

Salía con la tobillera y lo sorprendieron en el centro

Un hombre de 38 años fue detenido este lunes por la noche, luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura y detención vigente por una causa de desobediencia judicial. Al momento de ser identificado, llevaba colocada una tobillera electrónica de monitoreo.

El procedimiento se concretó alrededor de las 23:15, en inmediaciones de la calle Huergo al 1160, entre Chacabuco y Urquiza, durante un operativo de prevención e identificación de personas realizado por efectivos de la Comisaría Seccional Primera.

Según el informe policial, los uniformados identificaron al hombre y verificaron sus datos en los sistemas informáticos Skua y Sipcof. Allí constataron que registraba una orden de captura y detención librada el 14 de octubre de 2026 por la jueza penal Daniela Arcuri, en el marco de una causa por desobediencia judicial.

Tras confirmar la vigencia de la medida, los efectivos se comunicaron con la Oficina Judicial y el Ministerio Público Fiscal, desde donde ratificaron que continuaba vigente el requerimiento de detención.

El hombre quedó alojado en la dependencia policial y este martes comparecería en una audiencia de control de detención ante el juez penal de turno, Mariano Nicosia.

La presencia de la tobillera electrónica al momento del procedimiento fue uno de los datos destacados del operativo. Sin embargo, el informe policial no precisó las condiciones bajo las cuales el hombre se encontraba sujeto a ese dispositivo de monitoreo.