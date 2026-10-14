El Gobierno del Chubut amplió las herramientas de alivio financiero para jubilados provinciales, con condiciones preferenciales para regularizar deudas con el Banco del Chubut.

Alivio financiero para jubilados: pueden refinanciar sus deudas con una tasa del 25%, un año de gracia y hasta 72 cuotas

El Gobierno del Chubut, a través del Banco del Chubut, amplió las herramientas de alivio financiero destinadas a jubilados de la provincia, que ya pueden acceder a condiciones preferenciales para refinanciar sus deudas, con una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses, hasta un año de gracia para el pago de capital y un plazo de devolución de hasta 72 cuotas.

La medida forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno para brindar soluciones a las familias chubutenses que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, reducir el peso de las obligaciones financieras sobre sus ingresos y proteger especialmente a los adultos mayores frente a condiciones crediticias abusivas.

En este marco, las deudas en mora originadas en tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut, o por créditos de la misma entidad, podrán ser canceladas y refinanciadas bajo las mismas condiciones preferenciales establecidas para las obligaciones contraídas con mutuales y cooperativas financieras.

De esta manera, los jubilados alcanzados por el programa pueden reorganizar sus compromisos financieros mediante una financiación más accesible, con mayores plazos de devolución y condiciones que permitan aliviar el impacto de las cuotas sobre sus ingresos mensuales.

Cómo acceder a los beneficios

Los jubilados interesados en conocer las alternativas disponibles para regularizar sus deudas deberán acercarse a una sucursal del Banco del Chubut, donde podrán recibir asesoramiento sobre los requisitos y las condiciones de refinanciación correspondientes a cada programa.

En ese sentido, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres instruyó a los directores del Banco del Chubut a recorrer una a una las distintas sucursales de la provincia y supervisar de manera directa la atención brindada a los jubilados. El objetivo es garantizar que cada persona reciba información clara y un asesoramiento adecuado al momento de consultar o iniciar los trámites para acceder a estas herramientas de refinanciación.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa ampliando las herramientas de alivio financiero, con especial atención en la protección de los ingresos de los adultos mayores y en la posibilidad de que las familias chubutenses puedan reorganizar sus deudas bajo condiciones más accesibles y transparentes.