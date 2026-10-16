Detuvieron al ginecólogo chaqueño denunciado por 8 mujeres

La Justicia ordenó el arresto de Gustavo Kumiega tras una serie de allanamientos en la clínica donde trabajaba, su consultorio privado y su domicilio.

El ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega, denunciado por ocho mujeres por mala praxis y un abuso sexual, fue detenido este viernes en Resistencia, Chaco, luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia provincial.

La medida fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Chaco a través de un comunicado oficial. La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N° 6.

Los procedimientos se realizaron en tres lugares vinculados al médico: la clínica FEMEChaco, donde trabajaba, su domicilio particular y su consultorio privado. Tras los operativos, se ordenó su detención.

Kumiega había sido denunciado por siete mujeres entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. Siete de las denunciantes eran pacientes que cuestionaron distintas conductas y prácticas durante consultas ginecológicas. La octava presentación corresponde a una expareja, que lo acusó de abuso sexual por un episodio ocurrido fuera del ámbito médico.

Las denuncias describen presuntos comentarios de contenido sexual y maniobras que las pacientes consideraron inapropiadas durante los estudios ginecológicos. Algunas también denunciaron irregularidades en la atención médica.