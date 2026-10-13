El efectivo de Rawson está acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal contra una chica de 14 años. La Justicia admitió la prueba genética cuestionada por la defensa.

Un policía irá ante un jurado por el presunto abuso de una adolescente

Un policía de Rawson será juzgado por un jurado popular por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años durante un traslado vehicular, en enero de 2025. La causa avanzó hacia esa instancia con la reciente resolución del auto de apertura del juicio.

Los fiscales Janet Davies y Leonardo Cheuqueman impulsan la acusación por abuso sexual agravado con acceso carnal. Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal figura una pericia genética que, según la acusación, vincula al imputado con el hecho investigado.

La discusión sobre esa evidencia se concentró en un buzo que la madre de la adolescente retiró de un vehículo y que luego fue sometido a análisis genéticos. La defensora del acusado, Gladys Olavarría, cuestionó la legalidad del registro y la cadena de custodia de la prenda.

Los jueces rechazaron los pedidos de nulidad formulados por la defensa y admitieron el resultado positivo de ADN como prueba para el debate oral. Con la apertura del juicio resuelta, la acusación será examinada por un jurado popular.