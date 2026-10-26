El Municipio recuperó el lote y demolió una vivienda inhabitable. Avanza el trámite para preadjudicarlo a una familia en extrema vulnerabilidad habitacional.

Una madre con seis hijos tendrá un terreno en Las Flores

Una madre con seis hijos será destinataria de un terreno en la parte alta del barrio Las Flores, donde este lunes por la mañana cuadrillas municipales demolieron una construcción precaria y retiraron los materiales. La intervención forma parte del proceso de recuperación y acondicionamiento del predio para su posterior adjudicación.

Según la información municipal, el anterior propietario falleció sin herederos y el inmueble pasó a posesión del Estado tras un proceso administrativo y judicial. En el lugar había una vivienda inhabitable que fue demolida durante el operativo coordinado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial.

La disposición N.º 01/2026 establece que el terreno será destinado a la preadjudicación del grupo familiar, que actualmente atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad habitacional en una zona sin mensura. Las áreas técnicas continúan con los trámites correspondientes para avanzar en su asignación legal.

“Estamos cumpliendo con los pasos legales y técnicos necesarios, hoy ya recuperamos el lote fiscal, pero nuestro compromiso es entregar un espacio en condiciones óptimas y seguras”, sostuvo el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández.

El procedimiento se desarrolla con la intervención del Municipio y el Sistema de Protección de Derechos. También se planifican las obras de acondicionamiento necesarias para que la familia pueda instalarse de manera definitiva y con seguridad jurídica.