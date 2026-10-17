En la efeméride pejotista más importante, el partido denunció una persecución judicial contra la expresidenta y exigió el fin de su inhabilitación política. La fuerza convocó a la militancia a organizarse y "recuperar el espíritu del 17 de octubre" de 1945.

El PJ comparó la detención de Cristina con la de Perón

El Partido Justicialista (PJ) difundió este sábado un comunicado por el Día de la Lealtad Peronista, en el que estableció un paralelismo entre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y la detención de Juan Domingo Perón en octubre de 1945. "Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, expresó el partido en una publicación en sus redes sociales.

En el documento difundido en las redes sociales, la organización sostuvo que la expresidenta es víctima de una proscripción política y convocó a sus seguidores a movilizarse para reclamar su libertad. Además, la fuerza política planteó que la lealtad al movimiento representa un compromiso activo y no una simple conmemoración.

El pronunciamiento cuestionó especialmente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria como parte de su condena en la causa Vialidad. Según el PJ, la medida busca impedir que una de las principales referentes opositoras pueda volver a competir electoralmente.

En ese contexto, el partido llamó a la militancia, los trabajadores, las organizaciones sociales y los sectores democráticos a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para conseguir la libertad de Fernández de Kirchner y revertir lo que considera una medida de carácter prescriptivo.

La declaración también apuntó contra las condiciones de detención de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En particular, el Partido Justicialista cuestionó las restricciones establecidas para recibir visitas y aseguró que se trata de limitaciones que no se aplican, según su denuncia, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.

Respecto de la sentencia en la causa Vialidad, la fuerza política afirmó que se dictó “sin pruebas” y acusó a los magistrados de alterar los hechos y utilizar el sistema judicial con fines políticos.

Asimismo, cuestionó la imparcialidad del proceso al señalar que el presidente del tribunal “juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal de la acusación”.

Para el partido, la finalidad de la condena excede el cumplimiento de la pena impuesta a la expresidenta y responde a un intento de excluirla de la competencia política. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, manifestó en el comunicado.