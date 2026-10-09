Derrame en Km. 14: Provincia supervisó el saneamiento y exigió explicaciones a CAPSA

El incidente ocurrió en el yacimiento Diadema, en Comodoro Rivadavia. Se retiraron más de 200 metros cúbicos de suelo afectado y el Gobierno provincial intimó a la empresa a presentar su plan de mantenimiento e informar el avance de las inversiones ambientales.

La Secretaría de Ambiente del Chubut supervisó este jueves las tareas de saneamiento realizadas tras un derrame de petróleo registrado en la zona de Km. 14, en el yacimiento Diadema, operado por la empresa CAPSA.

Durante la intervención se controlaron los trabajos destinados a reparar la fuga, reemplazar ductos, recuperar el hidrocarburo derramado y retirar el suelo afectado. Según la información oficial, las tareas demandaron la remoción de más de 200 metros cúbicos de tierra y requirieron maquinaria pesada, camiones y cuadrillas de operarios.

A partir del incidente, la Provincia también exigió a CAPSA que presente su plan de mantenimiento de integridad de las instalaciones y detalle el grado de avance de las inversiones ambientales previstas para el área.

El secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera, señaló que no se trata de la primera contingencia ambiental registrada en yacimientos operados por la compañía y anticipó que se reforzarán las inspecciones.

Además, indicó que la empresa fue intimada a mejorar los tiempos y mecanismos de respuesta ante eventuales incidentes ambientales.

Las tareas de mayor magnitud quedaron completadas durante el jueves, mientras que para este viernes estaban previstas labores de revisión y repaso del sector. Esas intervenciones serán nuevamente controladas por la autoridad ambiental provincial.