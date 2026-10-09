Tres bandas encienden una noche psicodélica

Matus, Aerosol y Las Piedras tocarán este viernes 9 de octubre desde las 21 en Sótano Pub. La fecha reunirá psicodelia, rock and roll y nuevas propuestas locales.

Hay una curiosidad particular en salir a escuchar bandas locales. Acercarse a un proyecto nuevo, seguir el recorrido de otro y descubrir qué sucede cuando las canciones toman cuerpo sobre un escenario forman parte de ese ritual. Este viernes, desde las 21, Sótano Pub (San Martín 239) reunirá a Matus, Aerosol y Las Piedras en una fecha que propone dejarse llevar por las guitarras, la psicodelia y el rock and roll hecho en Comodoro.

La apertura quedará en manos de Matus. Con una propuesta que cruza el rock and roll con la psicodelia, la banda viene trazando un recorrido desde la ciudad hacia otros puntos de la Patagonia. Su participación aportará ese cruce de sonidos a una programación donde convivirán proyectos con distintos caminos.

Después llegará Aerosol, una de las nuevas propuestas comodorenses. Su origen está vinculado a un proyecto musical de la Escuela de Arte, un dato que también permite mirar cómo se forman nuevas bandas y cómo esos encuentros empiezan a encontrar lugar en los espacios de música en vivo. La banda llevará al Sótano una formación que suma otra energía al rock local.

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El cierre estará a cargo de Las Piedras. Su propuesta de canciones y guitarras completará una noche atravesada por ese paso del ensayo al escenario, donde el trabajo de las bandas se encuentra con la escucha del público y adquiere otra dimensión.

Reunir estos tres proyectos también habla de las condiciones que necesita la música de una ciudad para sostenerse. Los bares y los distintos escenarios ofrecen un lugar para probar canciones, compartir búsquedas y establecer un vínculo con quienes se acercan a escuchar.

Matus, Aerosol y Las Piedras compartirán una noche para encontrarse alrededor de esa música y acompañar, desde el público, el movimiento cultural comodorense.