Acondicionan lotes entregados a damnificados de Sismográfica

Los trabajos se desarrollan en dos manzanas del barrio Restinga Alí. Preparan 50 lotes mediante tareas de relleno, nivelación y compactación del suelo. El objetivo es avanzar con la construcción de las plateas para la instalación de módulos habitacionales.

Este jueves por la mañana, los equipos municipales desplegaron maquinaria vial para continuar con el acondicionamiento de terrenos en el barrio Restinga Alí. Las tareas se concentran en dos manzanas que comprenden un total de 50 lotes, actualmente en la etapa de nivelación final, como paso previo a la construcción de las plateas donde se instalarán los módulos habitacionales.

Los trabajos incluyen el aporte de aproximadamente 50 mil metros cúbicos de material, el relleno y la elevación de la superficie de los terrenos, con el propósito de mejorar las condiciones del suelo y prevenir problemas vinculados con la acumulación de agua. Asimismo, se realiza la distribución del material en capas de entre 10 y 15 centímetros, con sucesivas pasadas de equipos compactadores para garantizar la estabilidad de la superficie.

Al respecto, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que las tareas forman parte de la continuidad de los trabajos que se vienen realizando en distintos sectores de la ciudad para dar respuesta a los vecinos afectados por la emergencia geológica.

“Estamos efectuando el aporte de material que ronda los 50 mil metros cúbicos, para nivelar y prevenir problemas con el agua, para luego continuar con la construcción de las plateas”, detalló.

Además, adelantó que se prevé concluir las tareas este fin de semana. “Es un trabajo muy importante porque en esta semana hemos terminado alrededor de 100 terrenos para entregar”, concluyó.