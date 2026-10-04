Flávio Bolsonaro sorprende al  imponerse en la primera vuelta

El senador del PL está primero en el escrutinio, pero no llegará al 50% que exige la ley para evitar el balotaje.

Flávio Bolsonaro se impone en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y enfrentará a Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre. Con más del 99% de las urnas escrutadas, el senador del PL lleva 47,20% de los votos, casi tres puntos más que Lula (44,96%).

Flávio encabezó el conteo durante toda la noche del domingo y llegó a superar el 52% de los votos válidos en las primeras parciales. Sin embargo, su porcentaje fue cayendo a medida que se sumaron secciones: con el 91% escrutado tenía 47,98%, frente al 44,05% de Lula.

Para ganar en primera vuelta había que superar el 50% de los votos válidos, sin contar blancos ni nulos. Al no lograrlo ninguno, los dos más votados pasan a la segunda vuelta.

No obstante, el resto de los candidatos, que obtuvieron porcentajes magros de algo más de 2% cada uno, tienen una inclinación de derecha. Ese electorado queda ahora en disputa y puede inclinarse hacia Bolsonaro en el balotaje.

La disputa no se limita a la presidencia. El bolsonarismo también se encamina a contar con una cantidad importante de gobernadores aliados y con el control del Congreso. En el Senado fueron electos candidatos del PL como Michelle Bolsonaro y Bia Kicis por el Distrito Federal, Carlos Bolsonaro por Santa Catarina y Reinaldo Azambuja por Mato Grosso do Sul.