Lo detuvieron mientras cargaba combustible

Se trata de un hombre con un frondoso prontuario judicial sobre quien pesaba un pedido de captura.

Un hombre, de conocido prontuario judicial, que era buscado por la Justicia de Comodoro Rivadavia terminó detenido este domingo a la madrugada, a partir de un operativo desarrollado en el sector de La Loma.

El procedimiento policial se registró alrededor de las 3:40 en la estación de servicio YPF, ubicada en la esquina de Alvear y Dorrego.

Personal policial de la Comisaría Segunda y de la Brigada de Investigaciones interceptaron al sospechoso.

Al chequear los datos de su identidad en el sistema, los efectivos confirmaron que sobre el hombre pesaba una orden de captura vigente. De inmediato, se dio aviso al Ministerio Público Fiscal y a la Oficina Judicial, desde donde ordenaron su detención inmediata.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda donde permanece alojado en calidad de detenido judicial a la espera de la audiencia de control.

Mientas, los agentes de la Brigada de Investigaciones le secuestraron el Volkswagen Gol Trend en el que se movilizaba, el cual fue trasladado a la Seccional Sexta.

A pesar de que no trascendió oficialmente la identidad del detenido, trascendió que se trata de un hombre que ha cumplido penasnde prisión por diversos delitos y es padre de un comodorense detenido este año por una causa de narcotráfico en Buenos Aires.