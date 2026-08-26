A juicio por amenazas enviadas por WhatsApp tras un conflicto familiar

Una mujer de 25 años deberá enfrentar un juicio oral acusada de amenazar a otra persona mediante mensajes de WhatsApp. La defensa había solicitado su sobreseimiento, pero el juez rechazó el planteo y habilitó el avance de la causa.

Una causa por amenazas simples enviadas a través de WhatsApp avanzará a juicio oral y público, luego de que el juez penal Alejandro Rosales hiciera lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

La imputada es Cyntia Belén Marín, de 25 años, acusada por hechos ocurridos el 11 de marzo de 2025. De acuerdo con la acusación, la joven habría utilizado la aplicación de mensajería para amenazar a la víctima en el contexto de un conflicto vinculado al ámbito familiar.

Durante la audiencia, el funcionario de Fiscalía Matías Ayuzo expuso los hechos incluidos en la acusación, los fundamentos de la imputación y las pruebas documentales y testimoniales que el Ministerio Público Fiscal pretende presentar durante el debate.

La defensa pidió el sobreseimiento

La defensora pública Rosa Sánchez no formuló objeciones respecto de la descripción de los hechos, aunque solicitó el sobreseimiento de la acusada. Cuestionó seis de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía al considerar que no existiría una conexión lógica suficiente entre esas evidencias y los hechos investigados.

Tras escuchar a ambas partes, el juez Alejandro Rosales resolvió elevar la causa a juicio y declaró admisibles los medios de prueba presentados.

Ahora, la Oficina Judicial deberá designar un tribunal unipersonal que tendrá a su cargo la realización del juicio oral y público, instancia en la que se determinará la responsabilidad penal de la acusada.