Adorni deberá explicar movimientos patrimoniales: investigan más de US$400 mil y $43 millones

El fiscal Gerardo Pollicita le dio un plazo de 15 días al exjefe de Gabinete para presentar documentación sobre una serie de operaciones que, según la investigación, presentan inconsistencias. Si las explicaciones no resultan suficientes, podría ser citado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal Gerardo Pollicita le dio un plazo de 15 días al exjefe de Gabinete para presentar documentación sobre una serie de operaciones que, según la investigación, presentan inconsistencias. Si las explicaciones no resultan suficientes, podría ser citado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes un requerimiento para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni explique el origen de fondos utilizados en diferentes compras, gastos y operaciones patrimoniales que son analizadas en el marco de una investigación judicial.

De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, las inconsistencias detectadas alcanzarían aproximadamente $43 millones y más de US$403.000, una parte importante vinculada a operaciones realizadas en efectivo.

Adorni tendrá ahora un plazo de 15 días para presentar documentación y brindar explicaciones sobre los movimientos observados. Una vez recibida la respuesta, el fiscal y el juez federal Ariel Lijo deberán evaluar si las justificaciones permiten despejar las dudas surgidas durante la investigación.

En caso de que las explicaciones sean consideradas insuficientes, el exfuncionario podría ser convocado a prestar declaración indagatoria en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Qué operaciones deberá explicar

El requerimiento fiscal estaría organizado alrededor de una veintena de puntos vinculados con la evolución patrimonial y diferentes operaciones económicas.

Entre las cuestiones bajo análisis aparece el origen de dólares en efectivo que habrían sido declarados como provenientes de una “venta de activos”, así como dos préstamos atribuidos a familiares sobre los que se requeriría documentación que permita acreditar el movimiento efectivo del dinero.

También se investigan los fondos utilizados para la compra de un Jeep, la adquisición y remodelación de un lote en Indio Cuá y un pago de US$245.000 a un contratista.

A ello se suman la compra de un departamento y su mobiliario, ingresos declarados como exentos y fondos que habrían sido atribuidos a herencias o donaciones.

Criptomonedas, tarjetas y pagos en efectivo

Otro de los puntos de la investigación está relacionado con operaciones con criptoactivos y la existencia de cuentas que no habrían sido informadas inicialmente.

El requerimiento también apunta a determinar la correspondencia entre comprobantes fiscales, facturas y los medios utilizados para realizar los pagos. Según la información difundida, existen comprobantes por más de $6 millones y facturas superiores a $2 millones que no encontrarían correlato en medios de pago registrados.

Asimismo, se analizan deudas bancarias que aparecen con diferencias entre sucesivas declaraciones, honorarios notariales facturados a su cónyuge, consumos realizados por usuarios adicionales de tarjetas y mejoras efectuadas en propiedades.

La investigación busca establecer si existe efectivamente una diferencia patrimonial sin justificar o si Adorni puede respaldar documentalmente el origen de los fondos cuestionados.

Por el momento, no existe una resolución sobre su responsabilidad penal. El próximo paso dependerá de las explicaciones y documentación que presente dentro del plazo establecido por la Fiscalía.