Ocurrió en Mendoza durante la madrugada y se aplicaron los protocolos de violencia de género.

Una mujer murió tras caer del quinto piso de un hotel y detuvieron a su pareja

Una mujer que estaba de viaje en Mendoza murió este jueves por la madrugada al caer desde el quinto piso del hotel donde paraba, ubicado en el centro de la capital provincial. Se encontraba junto a su pareja, que quedó detenida en medio de las averiguaciones del caso.

Las autoridades buscaron preservar las pruebas ante un posible caso de violencia de género; en tanto no descartan que la mujer se haya arrojado por su propia voluntad, de acuerdo con lo publicado por Diario Uno.

La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiffini (de alrededor de 31 años), quien se hospedaba junto a su novio, Damián Gozzotti. Horas antes del hecho, habían salido a caminar por la zona.

Ambos vivían en la provincia de Buenos Aires y se hospedaban en el hotel Agua del Corral, ubicado en calle Amigorena entre San Martín y Primitivo de la Reta de la ciudad mendocina.

El episodio ocurrió a las 3.30, en la habitación donde los turistas se hospedaban y se desconoce si hubo un contexto de discusión o violencia.

Otros visitantes que ocupaban cuartos cercanos y vecinos de la zona llamaron de inmediato al 911. Para facilitar las tareas periciales, la policía cortó el tránsito sobre la cuadra donde ocurrió el hecho y se encuentra trabajando desde su llegada.

La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien investiga las circunstancias de la muerte. De acuerdo con el medio citado, la Policía Científica comprobó que el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones defensivas.

Durante las primeras horas de la investigación, la policía buscó revisar las cámaras de seguridad instaladas en la vereda de la calle Amigorena, donde está ubicado el hotel, pero la gran cantidad de árboles que hay a esa altura de la vereda impide ver con claridad la secuencia en la que ocurrió la caída.