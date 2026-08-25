Condenaron a un hombre por distribuir material de explotación sexual y abuso de menores

D.R.J. fue sentenciado en un juicio abreviado a la pena de cuatro años de cárcel. Sucedió en Mendoza.

El juez Juan Manuel Pina González, del Tribunal Penal Colegiado N.º 2 de Mendoza, condenó a un hombre por poseer y distribuir material de explotación sexual y abuso de menores. En la investigación se logró reunir más de 260 videos.

Este lunes por la mañana D.R.J., oriundo de Carrodilla, Luján de Cuyo, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión, en el marco de un juicio abreviado, tras ser hallado culpable de los delitos de distribución de material de abuso y/o explotación sexual agravado por ser menores de 13 años de edad, en concurso ideal con tenencia de material de abuso y/o explotación sexual con fines inequívocos de distribución agravado por ser menores de 13 años de edad.

Conforme a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, durante la pesquisa se logró recabar 267 videos con material probatorio para la causa.

En la investigación se detectó que, desde el 11 de septiembre de 2019 hasta el 20 de noviembre de 2023, en distintos horarios, y vía internet, D.R.J. utilizó su nombre de usuario, registrando una casilla de mail y su línea telefónica en la red social Facebook, realizando 15 UPLOAD (proceso de enviar datos o archivos desde tu dispositivo local hacia un servidor en internet o la nube), con archivos de material de abuso y/o explotación sexual de menores de edad.

Además, en la misma red social, el ahora condenado se registró bajo el mismo nombre visible registrando la misma casilla de mail y línea telefónica realizando un UPLOAD con material de abuso y/o explotación sexual de menores de 13 años de edad.

Del análisis del dispositivo secuestrado se hallaron 21 cuentas de usuario entre las que se destacan Telegram, Facebook, Instagram, Whatsapp y Chrome, resultando que estas dos últimas utilizan la misma casilla de mail reportada.

A su vez, de los archivos multimedia (imágenes y videos) extraídos se encontró material de abuso y/o explotación sexual de menores de 13 años de edad. De los videos mencionados, 131 de ellos se encontraban alojados dentro de la carpeta correspondiente a la aplicación de mensajería de Telegram y 136 de ellos dentro de la carpeta generada por la aplicación de mensajería instantánea de Whatsapp, destacándose que los mismos fueron recuperados de la carpeta "sent" (enviado).

También se constató la existencia del historial de búsqueda del dispositivo, en el que se hallaron varias páginas referidas a material de abuso y explotación sexual de menores de edad.

De esta manera, el acusado llegó a juicio y en las últimas horas fue condenado a la pena de cuatro años de cárcel, de cumplimiento efectivo.