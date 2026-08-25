Fue detenido acusado de rociar con alcohol y prender fuego a su pareja

El hecho ocurrió en San Miguel de Tucumán, donde el acusado atacó a su pareja. El hombre fue imputado por intento de femicidio y quedó con prisión preventiva por 89 días. La víctima sufrió quemaduras en la cara, el pecho y ambos brazos.

Un violento intento de femicidio generó conmoción en los últimos días. Un hombre de 67 años roció con alcohol etílico y prendió fuego a su pareja en la puerta de su casa, en San Miguel de Tucumán. La mujer de 60 años permanece internada con pronóstico reservado, mientras que el atacando fue imputado por intento de femicidio y quedó con prisión preventiva.

El brutal ataque ocurrió este sábado cerca de las 7:30 en una vivienda ubicada sobre la avenida San Ramón al 600, cuando el hombre, identificado como V.H.S., llegó al domicilio y comenzó a gritarle a la victima para que abriera el portón.

Cuando la mujer salió de la vivienda, el agresor la roció con alcohol etílico y luego le prendió fuego. Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió quemaduras en la cara, el tórax y ambos brazos.

La víctima sufrió graves quemaduras en la cara, el pecho y ambos brazos.

Los vecinos advirtieron la situación e intervinieron de inmediato para auxiliarla y trasladarla en un vehículo particular hasta el Hospital Centro de Salud, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre habría intentado impedir que los vecinos rescataran a la víctima y procuró llevarla nuevamente hacia el interior de la propiedad. Además, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, habría amenazado a la hija de la mujer cuando llegó al domicilio tras conocer lo ocurrido.

Luego del ataque, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de efectivos de la División de Homicidios, bomberos, peritos de Criminalística y personal del Laboratorio Forense. Durante las pericias fueron secuestradas prendas de vestir quemadas y una botella de alcohol etílico, elementos que quedaron incorporados a la causa para determinar cómo se produjo el ataque.

El hombre fue posteriormente detenido y llevado ante la Justicia. Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía le atribuyó el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio en grado de tentativa. El Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación a partir de la violencia ejercida contra la víctima y de las circunstancias posteriores al ataque.

La Fiscalía, a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, solicitó que el acusado permaneciera privado de su libertad mientras avanzaba la investigación. Entre los argumentos, se destacó el supuesto intento de retener a la mujer dentro de la vivienda y las amenazas que habría realizado contra su hija.

Finalmente, la jueza interviniente ordenó la prisión preventiva por 89 días. Durante ese período, la Justicia continuará con la investigación penal preparatoria, mientras se analizan las pruebas secuestradas y se reconstruye la secuencia del ataque. La víctima, en tanto, continúa internada con pronóstico reservado debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.