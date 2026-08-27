Prohíben productos de limpieza y medicamentos por graves irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso nuevas prohibiciones que alcanzan a productos de limpieza de la marca Qualibest, determinados lotes de un hierro inyectable y un medicamento cuya comercialización ya había sido cancelada.

Las medidas fueron oficializadas este jueves mediante las disposiciones 5292/2026, 5319/2026 y 5322/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Prohibieron todos los productos Qualibest

ANMAT prohibió en todo el país el uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los productos domisanitarios identificados con la marca Qualibest, entre ellos limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y productos para acabado de superficies.

La decisión alcanza también a su comercialización a través de plataformas digitales y se mantendrá vigente hasta que los productos sean debidamente regularizados.

El organismo detectó que eran promocionados y vendidos sin contar con el registro sanitario correspondiente. Además, no pudo identificarse un establecimiento responsable habilitado para su elaboración.

ANMAT advirtió que, al desconocerse las condiciones de fabricación y formulación, no puede garantizarse la calidad, seguridad ni eficacia de estos productos.

Alerta por lotes de hierro inyectable robados

Otra de las disposiciones alcanza al medicamento Yectafer / Hierro 5%, del Laboratorio Rontag S.A.

La prohibición comprende dos lotes: la presentación de cinco ampollas, lote 1-R0730, y la de diez ampollas, lote 2-R0730.

Según informó la empresa, las unidades fueron robadas durante la etapa de acondicionamiento en instalaciones de Dalban Pharma S.A. Como se desconoce en qué condiciones fueron conservadas después del robo, ANMAT resolvió impedir su uso, venta y distribución en todo el territorio nacional.

Ordenaron retirar otro medicamento del mercado

Finalmente, ANMAT prohibió el medicamento Hessico / hidroxietilalmidón 6 g % solución inyectable, lote 29116, con vencimiento en agosto de 2027, elaborado por P. L. Rivero y Cia. S.A.

En este caso, además de prohibir su utilización y comercialización, el organismo ordenó recuperar las unidades que permanecieran en el mercado e inició un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica.

La autoridad sanitaria ya había cancelado previamente la autorización para comercializar especialidades medicinales que contuvieran hidroxietil-almidón y había dispuesto su retiro.

De acuerdo con la información del expediente, se habían liberado 2.639 unidades del producto, distribuidas a laboratorios de extracción de células madre. Pese a una intimación para comenzar su retiro en 24 horas, ANMAT indicó que la empresa no había iniciado el procedimiento.

Copete: Las medidas alcanzan a todos los productos de limpieza Qualibest, dos lotes de Yectafer que fueron robados y un lote de Hessico. ANMAT advirtió sobre riesgos vinculados con la falta de registros, el desconocimiento de las condiciones de conservación y el incumplimiento de disposiciones sanitarias previas.