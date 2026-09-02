Nuevos detalles en torno al femicidio de Agostina Jalabert en EEUU

El femicida Juan Manuel Reverter permaneció prófugo tres años y medio hasta que, en julio pasado, fue capturado en el condado de Deschutes, estado de Oregón, Estados Unidos.

El servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aportó detalles de la detención de Juan Manuel Reverter, el principal acusado del femicidio de la argentina Agostina Jalabert en febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.

La captura de Reverter, de 38 años, sucedió a fines de julio pasado en el condado de Deschutes, estado de Oregón, luego de permanecer prófugo tres años y medio en la causa en la que se lo acusa de haber matado a su pareja.

En las últimas horas, a través de un comunicado, el ICE complementó que la detención de Reverter ocurrió luego de que la Policía de Oregón se haya asociado con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos “para arrestar al inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato”.

Según informaron, ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2024 y estaba autorizado por hasta seis meses. Sin embargo, permaneció más allá de ese plazo, por lo que las autoridades locales dieron inicio a su seguimiento con el objetivo de efectivizar su salida, además de concluir con su búsqueda por el crimen.

Hasta el momento se desconoce si cuando ingresó de forma ilegal hace dos años ya tenía el pedido de captura internacional en su contra o si la medida fue dispuesta tiempo después, lo que le permitió entrar sin tener inconvenientes con la Justicia.

Por ahora Reverter continúa preso en Estados Unidos a la espera de ser extraditado a México donde será acusado de manera formal por el femicidio de la modelo argentina de 31 años, quien fue asesinada en febrero de 2023.

CASO

La joven, oriunda de la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones, había sido encontrada muerta por su hermana, Candela, en su departamento, que compartía con su entonces pareja en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en la ciudad del estado de Quintana Roo.

La autopsia confirmó que la víctima fue torturada, quemada, abusada sexualmente, ahorcada y recibió golpes en la cabeza, mientras que el implicado, nacido en Viedma, provincia de Río Negro, habría simulado el suicidio para luego fugarse.

NA