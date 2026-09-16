Murió una joven que había sufrido quemaduras en el 75% del cuerpo e imputaron a su pareja

Un hombre de 34 años fue imputado acusado de ser el autor del femicidio de su pareja, Naiara Esperanza Coronel. La mujer sufrió las quemaduras el lunes, en la casa donde convivían los dos, en el barrio 12 de Octubre de la provincia de Santa Fe.

La víctima, de 20 años, tenía comprometido el 75% de su cuerpo. Luego del episodio, que habría ocurrido alrededor de las 2 de la mañana, la joven fue internada en estado crítico en el hospital José María Cullen y murió a las 15 del mismo día por una falla multiorgánica.

En principio, en la versión que el hombre dio a la Policía, aseguraba haber escuchado gritos que provenían del baño y, cuando se abrió la puerta, la encontró envuelta en llamas. De acuerdo a su testimonio, le arrojó agua para intentar apagar el fuego y se quemó la mano derecha mientras lo hacía.

No obstante, tras el resultado de una serie de pericias, entrevistas y otras medidas de investigación, la fiscal del MPA Natalia Giordano dictó la acusación del hombre por el delito de homicidio doloso calificado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio).

Durante la audiencia de este martes por la mañana en los Tribunales de la capital provincial, ante el juez Luis Octavio Silva, la funcionaria adelantó que como medida preventiva solicitará la prisión del imputado en la jornada del miércoles.

Según informó Diario UNO, la principal hipótesis del fiscal apunta a que el acusado habría utilizado un liquido inflamable cuando ella estaba acostada en un colchón, para acelerar el avance del fuego. También señaló que la relación entre ambos presentaba situaciones de violencia: apuntó a malos tratos, celos, insultos y agresiones físicas y psicológicas.

La presunción fue rechazada por el abogado defensor Santiago Rico, quien afirmó que se trató de un “hecho fortuito” y que el imputado incluso habría intentado ayudar a la víctima cuando ocurrió el episodio Además, también habló de un consumo de drogas y la utilización de un líquido para diluir una sustancia. Ese elemento habría sido el responsable de la combustión.

Por su parte, la tía de Naiara señaló directamente al hombre como el responsable de su muerte: “Ella sola no se lo hizo. Él fue el que le quitó la vida a mi sobrina”. Sobre esa acusación, también sumó que una vez, la víctima llegó a su casa con los ojos negros, además de verse involucrada en distintas situaciones que podrían ser indicios de violencia.