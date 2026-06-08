La ampliación de la planta cloacal ya muestra avances y fue recorrida por estudiantes

Alumnos de la UNPSJB visitaron la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Rada Tilly, donde conocieron el funcionamiento del sistema y el estado de una obra que busca duplicar su capacidad operativa.

Estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizaron una visita guiada a la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Rada Tilly para interiorizarse sobre el proceso de saneamiento y reutilización del agua tratada, además de recorrer la obra de ampliación y optimización que se encuentra en ejecución.

Durante la actividad, los alumnos conocieron el funcionamiento integral del sistema, que permite tratar la totalidad de los efluentes cloacales de la ciudad y reutilizar el agua resultante para el riego de cerca del 80 por ciento de los espacios públicos. Esta característica ubica a Rada Tilly entre las pocas localidades del país que cuentan con una planta propia y un esquema de aprovechamiento sustentable del recurso hídrico.

La recorrida también incluyó una presentación sobre el avance de la ampliación de la planta, considerada una obra clave para acompañar el crecimiento urbano. A nueve meses de su reactivación, el proyecto registra progresos en distintos frentes de trabajo.

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Entre las intervenciones ya concluidas figuran la playa de secado de barros y la traza terrestre del conducto de impulsión. En la actualidad, las tareas se concentran en la construcción de la unidad de pretratamiento y en la ejecución de dos nuevos sedimentadores, además de la planificación de los cruces de calles que demandará el tendido del conducto mediante tuneladora.

La obra fue reactivada en septiembre de 2025 a partir de gestiones conjuntas entre el Municipio de Rada Tilly, el Gobierno del Chubut y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. El proyecto fue desarrollado por la Secretaría de Obras Públicas municipal junto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Actualmente, la planta opera al límite de su capacidad, por lo que la ampliación resulta estratégica para sostener la prestación del servicio en los próximos años. Una vez finalizada, permitirá duplicar el volumen de tratamiento, modernizar los sistemas de bombeo y ampliar los usos del agua recuperada para riego, limpieza urbana y mantenimiento vial. También apunta a fortalecer la protección de las napas subterráneas, mejorar la calidad del agua tratada y consolidar una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico.

La visita se desarrolló en el marco de las acciones de vinculación entre el Municipio y las instituciones educativas, orientadas a acercar a los estudiantes a obras e infraestructuras consideradas estratégicas para el desarrollo de la ciudad.