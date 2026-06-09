Búsqueda de personas: Leiva fue visto en Rawson y Trelew mientras viaja hacia Mendoza

La Policía reconstruyó el recorrido Matías Alexis Leiva, de 37 años, desaparecido en Comodoro Rivadavia. Según confirmó la División Búsqueda de Personas, se desplaza por la Ruta 3 rumbo a San Rafael tras una separación y ya fue incorporado al sistema nacional de búsqueda.

La búsqueda de Matías Alexis Leiva sumó en las últimas horas nuevos elementos que permitieron seguir su recorrido fuera de Comodoro Rivadavia. Según informó el jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas, el hombre de 37 años fue visto recientemente en Rawson y Trelew mientras avanza por la Ruta Nacional 3 con destino a San Rafael, Mendoza.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada el domingo por la noche por su expareja en la Comisaría Séptima. De acuerdo con el relato aportado a la investigación, ambos habían atravesado un conflicto de convivencia el sábado que derivó en la separación. Al no tener noticias de Leiva durante toda la jornada siguiente, la mujer decidió acudir a la Policía.

Uno de los primeros datos relevantes surgió el lunes, cuando un camionero aseguró haber conversado con Leiva durante aproximadamente media hora en la estación de servicio abandonada de Astra. Allí, el hombre le habría contado que planeaba regresar a Mendoza y que llevaba consigo únicamente su documento de identidad.

Rojas explicó que los investigadores consideran que se desplaza haciendo dedo debido a que no cuenta con teléfono celular y atravesaba una situación económica compleja. Además, indicó que Leiva desconoce la existencia de una búsqueda activa sobre su persona.

La pista más reciente llegó este martes por la mañana. Un automovilista informó a la Policía que lo había trasladado hasta la estación de servicio Mica, en el acceso a Rawson. Durante el viaje, Leiva volvió a mencionar que se dirigía a Mendoza tras la ruptura de su relación de pareja.

A partir de esa información, intervino la División Búsqueda de Personas de Trelew, que analiza registros de cámaras de seguridad de distintos paradores sobre la ruta para confirmar su paso por la zona.

En paralelo, el caso fue incorporado al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), lo que permitirá que cualquier fuerza de seguridad que lo identifique en el país pueda constatar su estado de salud, fijar un domicilio legal y comunicar la novedad para cerrar la investigación.