El Municipio crea mecanismos para que la investigación científica pueda ser utilizada por las empresas del Golfo San Jorge

La iniciativa es impulsada por el Ente Comodoro Conocimiento, en el marco de la puesta en marcha de un Sistema Regional de Innovación financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su objetivo es generar mecanismos prácticos para vincular la ciencia, la tecnología y la innovación con la producción, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge.

La iniciativa es impulsada por el Ente Comodoro Conocimiento, en el marco de la puesta en marcha de un Sistema Regional de Innovación financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su objetivo es generar mecanismos prácticos para vincular la ciencia, la tecnología y la innovación con la producción, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Durante dos jornadas de trabajo, el Ente convocó a funcionarios, investigadores, tecnólogos y académicos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) para avanzar en el diseño de una futura convocatoria de proyectos, orientada a resolver desafíos concretos del entramado productivo regional.

En ese contexto, el equipo del CFI presentó una propuesta de trabajo organizada en clusters productivos estratégicos, para su análisis junto al sector productivo y del empleo son, priozando lo relacionado a lo energético (hidrocarburos, minería y fuentes de transición energética), ambiental, bioeconomía (biotecnología y Distrito de Salud), metalmecánico, agroalimentario (agroindustria con identidad patagónica), tecnologías de la información y la comunicación y economía azul (pesca, maricultura y recursos marítimos).

Al respecto, el presidente de Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, señaló que “estamos atravesando transformaciones profundas en nuestra estructura productiva. Frente a ese escenario, necesitamos que las universidades y los organismos científicos y tecnológicos protagonicen el cambio; que formen parte de las respuestas que la región debe construir para generar nuevas oportunidades de desarrollo, empleo y crecimiento”.

Asimismo, destacó que “venimos trabajando mucho en esto, ahora empiezan a verse los resultados. Es una tarea necesaria para producir innovación y diversificación regional con procesos de calidad. Para que las empresas locales puedan hacer un uso intensivo del conocimiento en sus procesos productivos, servicios y productos comerciales es necesario crear puentes y hojas de ruta prácticas entre científicos y empresarios, y en esta jornada dimos un gran paso”.

“La decisión del intendente Othar Macharashvili es impulsar herramientas de financiamiento destinadas a fortalecer las pymes y la diversificación económica y que, para ello, es necesario también fortalecer la investigación aplicada”, remarcó el funcionario.

Articular capacidades para generar desarrollo

Por su parte, el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, remarcó la importancia de consolidar una agenda común entre el Estado, la Universidad, el sector científico y el entramado productivo al manifestar que “tenemos recursos humanos altamente capacitados, investigadores, tecnólogos, empresas con experiencia y una Universidad comprometida con el territorio. El desafío es transformar esas capacidades en una estrategia compartida que permita generar nuevas actividades económicas y nuevas oportunidades para la comunidad”.

En tanto, el coordinador del programa de Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación, Guido Giorgi, resaltó que “la innovación debe convertirse en una herramienta para impulsar la diversificación productiva. La región cuenta con capacidades científicas, tecnológicas e industriales muy valiosas, pero es necesario fortalecer los vínculos entre quienes generan conocimiento y quienes enfrentan los desafíos productivos todos los días”.