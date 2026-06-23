Este viernes actuará el colectivo Comodoro Comedy Club

La agrupación de comediantes se presentará en el Centro Cultural a partir de las 21 con el espectáculo “Stand Up y algo más...”, exclusivo para mayores de edad.

Este viernes, el colectivo de humor local Comodoro Comedy Club se presentará a las 21:00 horas en el Centro Cultural. Durante los últimos tres años, sus integrantes actuaron en bares, teatros y espacios culturales, al tiempo que impulsaron talleres de formación y ciclos de Open Mic (micrófono abierto) orientados a incentivar nuevos talentos y consolidar una comunidad de humor en la ciudad.

Este espectáculo se enmarca en el compromiso de la Secretaría de Cultura de sostener y promover las expresiones artísticas locales, acercando propuestas de calidad a cada grupo etario de la comunidad. En este sentido, la secretaria Liliana Peralta expuso que “esta presentación es un ejemplo claro de por qué apostamos al talento local. El Comodoro Comedy Club tiene años de trabajo serio y comprometido con el género”.

“El hecho de que puedan mostrar su espectáculo en el Centro Cultural no es casualidad, sino el resultado de una trayectoria construida con dedicación. Queremos que los comodorenses sepan que tienen artistas extraordinarios en su propia ciudad”, remarcó.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que “para nosotros es fundamental que el humor sea también una política cultural, ya que estos espacios generan comunidad, alivian tensiones cotidianas y fortalecen la identidad local. Por este motivo, seguimos apostando a que el arte se produzca en Comodoro para los comodorenses”, al tiempo que invitó a la comunidad a concurrir al Centro Cultural “para presenciar un espectáculo humorístico de calidad”.

El Comodoro Comedy Club está compuesto por Anita Foster, Willy Legari, Rodo y Gori, junto a Tony Machado como presentador.

La duración prevista del espectáculo “Stand Up y algo más...”, es de 60 minutos, integrando herramientas de clown, bufón e improvisación, permitiendo que cada artista explore el ridículo sin limitaciones, con la diversión del espectador siempre como norte.

El grupo se distingue por un humor blanco y de observación que no utiliza al público como blanco de burlas, sino que lo invita a ser parte de una risa colectiva, impregnado de referencias propias de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, generando una conexión especial con quienes comparten el mismo entorno cotidiano.