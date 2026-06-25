Los movimientos telúricos ocurrieron de manera sucesiva y tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, en el noroeste del país.

Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos: uno de 7,2 y otro de 7,5

Un sismo de magnitud 7,2 y otro de 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó escenas de pánico en distintos puntos del país, incluida la capital Caracas. Estos terremotos se encuentran entre los más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo.

El primer movimiento telúrico tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad de San Felipe, estado de Yaracuy (a unos 200 kilómetros de Caracas) y se registró a las 22:04 GMT, de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo sismológico estadounidense.

“Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7,2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7,5″, informó el USGS.

“Es probable que haya un gran número de víctimas y grandes daños y que el desastre sea generalizado”, dijo el USGS, estimando inicialmente que el número de muertos probablemente oscilaría entre 1.000 y 10.000.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para las Islas Vírgenes, pero luego fueron levantadas. Las autoridades de la República Dominicana también emitieron una alerta para la isla. Otra alerta para Puerto Rico fue rápidamente desestimada.