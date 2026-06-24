Encontraron el cuerpo de Guadalupe Ramos, la niñera de 19 años desaparecida en Salta

Fue vista con vida por última vez el domingo por la madrugada; hay un hombre detenido por el caso.

Guadalupe Ramos, la niñera de 19 años que estaba desaparecida desde este domingo en la localidad de Orán, fue encontrada sin vida por su familia durante la madrugada de este miércoles. Su familia apunta a un sospechoso que fue detenido por la policía local.

Un familiar de la víctima descubrió el cuerpo de la joven alrededor de las 2 horas en la habitación del fondo de su vivienda, ubicada en el barrio Aeroparque, cerca de la casa de la propia joven, según reportó el medio salteño El Tribuno.

La búsqueda de la joven comenzó a partir de una denuncia que presentó su padre el lunes 22 por la tarde, que activó el protocolo de rastrillaje a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Orán.

Según el relato de los familiares, no conseguían contactarse con Ramos desde el domingo pasado, cuando salió de su casa para cuidar a un niño —como parte de su trabajo de niñera—, y nunca regresó.

Antes del hallazgo del cuerpo, la hermana de la víctima, Noelia Ramos, difundió información en redes sociales sobre los últimos movimientos registrados de la joven y compartió imágenes de cámaras de seguridad aportadas por vecinos.

En ese comunicado, la familia confirmó que la joven caminó por la zona de Berplast a las 19.16 del domingo y que en las grabaciones “pasa caminando tranquila, aparentemente regresando a su domicilio”.

“El chico que también era buscado, ya fue localizado. Actualmente, se encuentra detenido y, por lo que nos informaron, estaba bajo los efectos de sustancias. Sin embargo, seguimos sin tener ningún rastro de Guadalupe”, expresaron respecto al principal sospechoso.

“En mi corazón hay tanto dolor que no hay espacio para el odio o el enojo, por favor si saben algo avísennos no dejen de compartir”, dijo la hermana de la víctima sobre el momento que atravesó su familia.

Tras el hallazgo, policías de la provincia, médicos del SAMEC y peritos de Criminalística llegaron al lugar para cercar la zona e iniciar los peritajes correspondientes en la propiedad.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, asumió la dirección del caso durante la madrugada y ordenó que el personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabaje en la escena.

Además, la funcionaria dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para realizar la autopsia que permita establecer la causa y fecha de la muerte.

La investigación del caso se realiza bajo los lineamientos de la Procuración General de la Provincia, que, según informó el medio citado, determina que ante la muerte de cualquier persona, la Justicia debe aplicar como regla inicial la presunción de un homicidio doloso.

Esta presunción se aplica incluso si los elementos de la escena sugieren en primera instancia un suicidio o un accidente vial, para asegurar la correcta recolección de pruebas hasta que se descarte la comisión de un delito.