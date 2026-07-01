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México venció con autoridad a Ecuador y en octavos el rival sería Inglaterra

Javier Aguirre supo aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que fue vencida por dos goles.

La Selección Mexicana venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México y aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre aprovechó la localía y mostró solidez táctica para dominar a la selección ecuatoriana. Julián Quiñones abrió el marcador con una definición destacada y Raúl Jiménez amplió la ventaja tras una jugada colectiva. La defensa mexicana respondió ante los intentos de Ecuador en la recta final, mientras el VAR y las decisiones arbitrales influyeron en los minutos de cierre.

Con este resultado, México quedó a la espera de enfrentar en octavos de final –el próximo domingo a las 21- a Inglaterra o República Democrática del Congo, que juegan este miércoles a las 13.

Aguirre encaró un nuevo reto ante rivales de mayor jerarquía internacional, con el objetivo de avanzar y consolidar el papel del país anfitrión. La expectativa quedó puesta en mantener la contundencia ofensiva y la disciplina defensiva para superar el próximo desafío en la Copa del Mundo.

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