Harry Kane salvó a Inglaterra y se viene México

En un encuentro cargado de dramatismo correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, la selección de Inglaterra logró una sufrida victoria por 2 a 1 frente a la República Democrática del Congo, gracias a una actuación providencial de su capitán y goleador, Harry Kane.

El partido comenzó con una sorpresa mayúscula que sacudió los pronósticos. Apenas a los 7 minutos de la primera etapa, Brian Cipenga adelantó al conjunto africano con una excelente definición al primer palo del arco custodiado por Jordan Pickford. A partir de ese momento, RD Congo se replegó con orden, buscando dar el gran golpe del torneo.

Durante el primer tiempo, el arquero congoleño, Lionel Mpasi, emergió como la gran figura al detener intentos claros de los europeos. Mpasi le ahogó el grito de gol a Jude Bellingham en dos ocasiones (minutos 29 y 46) y tapó un potente remate de Harry Kane. Incluso cuando el arquero fue superado, el lateral Wan-Bissaka salvó a su equipo sobre la línea tras un disparo de Marcus Rashford a los 35 minutos. Por su parte, RD Congo tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja a los 42 minutos, pero Yoane Wissa desperdició una ocasión inmejorable.

Al descanso, el marcador reflejaba un inesperado 1-0 a favor de los africanos. En el inicio del complemento, la tónica se mantuvo e incluso se vio a una Inglaterra asfixiada en su propia área por el ímpetu del elenco africano.

Sin embargo, la jerarquía individual terminó pesando. Harry Kane apareció en el momento más crítico para dar vuelta la historia. Primero, el delantero empató el encuentro con un certero remate de cabeza. Minutos más tarde, el propio Kane sentenció el 2 a 1 definitivo, concretando la remontada que deposita a Inglaterra en los octavos de final y termina con el sueño de una República Democrática del Congo que, pese a ser superior por tramos, no pudo sostener la ventaja. El próximo rival será México.