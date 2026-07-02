La mamá de Mac Allister cómo vivió la Selección la fake news del padre de Messi

Silvina Riela habló sin filtros sobre el escándalo que afectó a la Scaloneta antes del segundo partido del Mundial.

Este miércoles 1 de julio, Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister, estuvo en Intrusos y reveló cómo reaccionó la Selección Argentina a la fake news sobre el padre de Lionel Messi.

"Nosotros estábamos ahí y teníamos la tranquilidad de saber que no era así. Yo la verdad es que estoy un poco abstraída porque estoy trabajando también desde acá pero no se habló del tema porque como digo, sabíamos que no era", comenzó Silvina Riela en el ciclo de América TV.

"Todas las familias tienen sus preocupaciones. Sin ir más lejos, hace unos días internaron a mi abuela y a mi me cuesta bastante estar acá sabiendo que ella, con sus 95 años, está internada. La vamos llevando", continuó la madre de Alexis Mac Allister y cerró: "Cosas personales tienen todos pero están con su objetivo".