Con Cristiano en el banco, Portugal le ganó 2-1 a Croacia sobre el final

Sobre el final, tras una extensa adición, le anularon un tanto a Gvardiol por fuera de juego.

Portugal superó a Croacia 2-1 en Toronto en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se resolvió en el tiempo adicionado y estuvo marcado por la polémica. Cristiano Ronaldo igualó desde el punto penal en el minuto 67 y Gonçalo Ramos selló la clasificación lusa con un cabezazo en el minuto 90+3, antes de que el árbitro anulara un tanto de Joško Gvardiol que habría forzado la prórroga.

El partido se disputó en el BMO Field de Toronto y tuvo como telón de fondo el duelo entre dos de las leyendas más longevas del fútbol mundial: Ronaldo y Luka Modri, ambos en lo que se presume será su último Mundial.

Croacia se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Ivan Periši, que puso el 1-0 y obligó a Portugal a reaccionar. El empate llegó mediante la vía del penal: Cristiano Ronaldo no falló desde los once metros y estableció el 1-1 en el minuto 67. Fue la última participación del astro luso en el partido, ya que el seleccionador lo retiró en el minuto 80. CR7 no ocultó su fastidio al llegar al banco de suplentes tras la sustitución, que lo privó de ver el desenlace desde el campo.

Con el partido igualado y el tiempo reglamentario a punto de agotarse, el juez adicionó diez minutos. En el 90+3, Rafael Leao centró al área y Gonçalo Ramos se elevó sobre la defensa croata para conectar un cabezazo que significó el 2-1 para Portugal. El partido, sin embargo, no terminó ahí.

En el 90+12, Gvardiol apareció al remate tras un centro al corazón del área y anotó lo que parecía ser el empate. Pero el VAR intervino: un roce previo de Igor Matanovi dejó al defensor croata en posición de fuera de juego y el tanto fue anulado.

Croacia también había visto anulado un gol de Petar Sui en el minuto 79 por la misma razón. En el 90+14, el juez invalidó el tanto de Gvardiol, y cuatro minutos después pitó el final.

Antes del gol definitivo, Mateo Kovai golpeó el palo y Diogo Costa respondió con una doble intervención para mantener el resultado a favor de los lusos.

Con esta victoria, Portugal avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 donde enfrentará a España el próximo lunes 6 de julio a las 16.