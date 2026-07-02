España impuso autoridad ante Austria

Le ganó 3-0, con doblete de Oyarzabal y uno de Porro, y se metió en octavos de final del Mundial. En Los Angeles, volverá a jugar el lunes ante el ganador de Portugal-Croacia.

España cumplió con los pronósticos y avanzó a los octavos de final del Mundial. Con un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro, derrotó 3-0 a Austria en Los Angeles Stadium y confirmó su favoritismo con una actuación dominante de principio a fin. El próximo lunes, desde las 16, enfrentará al ganador del cruce entre Portugal y Croacia, que se enfrentan este jueves a las 20:00.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente tomó el control del partido desde el inicio y obligó a Austria a replegarse cerca de su área. Lamine Yamal fue el futbolista más desequilibrante en el primer tiempo y España generó las mejores oportunidades, incluso con un gol anulado a Marc Cucurella por infracción sobre el arquero rival en un córner.

La superioridad española encontró recompensa a los 36 minutos de la primera etapa. Tras un centro de Cucurella desde la izquierda, Mikel Oyarzabal definió de primera dentro del área y abrió el marcador. Antes del descanso, el equipo estuvo muy cerca del segundo con un tiro libre de Álex Baena que dio en el travesaño y un remate de Yamal que terminó en el palo.

En el complemento, España mantuvo la intensidad y no le permitió crecer a Austria. Oyarzabal volvió a exigir al arquero rival en el arranque y, con el correr de los minutos, el dominio se hizo cada vez más evidente. Yamal, muy encendido, terminó completando 5/8 regates, y perdió 17 veces la pelota.

El segundo gol llegó a los 20 minutos del complemento con otra jugada elaborada por las bandas. Álex Baena envió un centro atrás y Pedro Porro apareció por sorpresa para conectar de cabeza y estirar la ventaja. Austria apenas logró inquietar con una buena acción colectiva que terminó con un remate desviado.

Sobre el cierre, el capitán David Alaba evitó el tercer gol con un despeje sobre la línea tras una volea de Yamal. Sin embargo, la resistencia austríaca duró poco más. A los 43 minutos del segundo tiempo, Oyarzabal recibió nuevamente una gran asistencia de Cucurella, definió con precisión y selló el 3-0 definitivo. Con ese doblete, el delantero llegó a cuatro tantos en cuatro partidos y se consolidó como el máximo goleador de España en el Mundial.

Con autoridad, solidez y una actuación convincente, España dio un nuevo paso en la Copa del Mundo. El próximo lunes, desde las 16:00, buscará un lugar en los cuartos de final frente al ganador del duelo entre Portugal y Croacia.